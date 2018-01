Nord-SPD mit drei Politikern bei GroKo-Verhandlungen dabei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Bei den Koalitionsgesprächen von Union und SPD in Berlin sitzen drei Sozialdemokraten aus Schleswig-Holstein mit am Verhandlungstisch. Wie die Nord-SPD am Montag mitteilte, sind außer dem Landesvorsitzenden Ralf Stegner die Bundestagsabgeordneten Sönke Rix und Ernst-Dieter Rossmann dabei. Stegner kümmere sich wie schon in den Sondierungsgesprächen federführend um den Komplex Migration und Integration. Rix verhandele in der Arbeitsgruppe Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Demokratieförderung mit der Union. Ernst Dieter Rossmann wirke in der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung mit.

Damit ist der Norden mit sechs Politikern bei den Koalitionsverhandlungen vertreten. Bereits vergangenen Freitag hatte ein CDU-Sprecher auf Anfrage erklärt, dass für die Christdemokraten Ministerpräsident Daniel Günther in der Arbeitsgruppe für Energie, Klimaschutz und Umwelt sitzt. Der Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul kümmere sich um Außen- und Entwicklungspolitik, Verteidigung und Menschenrechtsfragen, Bildungsministerin Karin Prien um Bildung und Forschung.