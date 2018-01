Neujahrsempfang der Nord-SPD unter besonderen Vorzeichen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Unter dem Eindruck des innerparteilichen Konflikts um Koalitionsverhandlungen mit der Union in Berlin veranstaltet die schleswig-holsteinische SPD heute ihren traditionellen Neujahrsempfang in Kiel. Außer dem Landesvorsitzenden Ralf Stegner wird der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zu den Teilnehmern sprechen. Im Landesverband gibt es eine sehr kritische Haltung gegenüber einer Neuauflage eines Regierungsbündnisses mit der Union. Auf dem Sonderparteitag in Bonn hatte am Sonntag eine Mehrheit der Delegierten aus dem Norden gegen die dann beschlossene Aufnahme von Koalitionsgesprächen gestimmt.