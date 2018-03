Grüne stellen Kommunalwahl-Kampagne vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Grünen wollen bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein die wichtigsten Alltagsprobleme der Menschen in den Mittelpunkt rücken. Dazu gehörten der Natur- und Umweltschutz, ein besserer öffentlicher Nahverkehr, der Ausbau des digitalen Netzes, mehr bezahlbarer Wohnraum und eine aufgeschlossene Gesellschaft nach dem Motto "Vielfalt statt Einfalt", erläuterten die beiden Landesvorsitzenden Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis am Dienstag in Kiel bei der Präsentation der Plakat-Wahlkampagne für die Kommunalwahl am 6. Mai. Das Ergebnis der Kommunalwahl 2013 von 13,7 Prozent wolle man mindestens wieder erreichen, möglichst aber übertreffen. Wichtiger sei es, möglichst noch mehr Grüne in die Kommunalparlamente schicken zu können als bisher.