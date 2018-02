Weil: SPD wird eine intensive Reformdiskussion erleben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) glaubt, dass die Debatte um eine Urwahl des Vorsitzenden die Partei noch lange beschäftigen wird. "Wir werden in den nächsten Monaten in der SPD eine intensive Reformdiskussion erleben, ganz unabhängig vom Regierungseintritt", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. Dazu werde dann auch die Frage zählen, ob eine Änderung des Parteiengesetzes in Richtung Urwahl angestrebt werde, sagte der niedersächsische Regierungschef.

"Hinter der SPD liegen schwere Tage, aber am Dienstag haben wir eine Klärung in personeller Hinsicht herbeigeführt", sagte Weil. Er sei sehr zuversichtlich, dass die Partei sich auf dieser Basis wieder auf politisch inhaltliche Diskussion konzentrieren könne. Die Koalitionsvereinbarung biete genug Stoff für eine engagierte Debatte im Vorfeld des Mitgliederentscheids.

Die SPD startet am Samstag in Hamburg und Hannover ihre Regionalkonferenzen, bei denen die Parteiführung bei der Basis für den Koalitionsvertrag werben will.