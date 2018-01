Grüne verabschieden Özdemir und Peter: Weg frei für Habeck?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Die Grünen verabschieden heute in Hannover ihre scheidenden Vorsitzenden Cem Özdemir und Simone Peter. In einer Debatte am späten Abend bereiten die rund 825 Delegierten des Parteitags dann die Wahl des möglichen neuen Parteichefs Robert Habeck vor. Denn dieser hat seine Kandidatur an eine Bedingung geknüpft: Er will eine Übergangszeit, in der er Parteichef und zugleich schleswig-holsteinischer Umweltminister sein darf.

Das kommt vor allem bei Teilen des linken Parteiflügels schlecht an. Um die Trennung von Amt und Mandat zu lockern, die zu den Grundprinzipien der Grünen gehört, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Unklar ist, ob Habeck überhaupt antritt, wenn er nur eine kurze Frist bekommt.

Die Wahl der neuen Doppelspitze ist erst für Samstag geplant. Neben Habeck bewerben sich die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock und die niedersächsische Landtagsfraktionschefin Anja Piel. Für den Fall, dass Habeck doch nicht antritt, hat der Europapolitiker Sven Giegold eine Kandidatur in Aussicht gestellt.