Farbanschlag auf CDU-Landesgeschäftsstelle in Hannover

Hannover (dpa/lni) - Unbekannte haben die Landesgeschäftsstelle der CDU in Hannover mit pinker Farbe beschmiert. Dazu schrieben sie in schwarzer Schrift "Rache für Afrin". Die Besatzung eines Streifenwagens habe den Farbanschlag am Samstagmorgen entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Bild.de hatte zuvor darüber berichtet. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Türkei hat am 20. Januar eine Offensive auf die Region Afrin im Nordwesten Syriens begonnen - unter Einsatz deutscher "Leopard 2"-Panzer. Die Türkei bekämpft dort die Kurdenmiliz YPG. Der Einmarsch in die Region Afrin ist nach Überzeugung Ankaras legitim, Kritiker halten ihn dagegen für potenziell völkerrechtswidrig. Die Bundeswehr hatte dem Nato-Partner in den 1990er Jahren "Leopard 2" geliefert - ohne Auflagen für den Einsatz zu erteilen. Der Türkei wurde es lediglich untersagt, die Panzer an Dritte zu verkaufen oder zu verschenken.