SPD will nach Scholz-Wechsel zurück zur Normalität

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger SPD kommt heute zu ihrem ersten ordentlichen Landesparteitag nach dem Wechsel von Olaf Scholz nach Berlin zusammen. Im Mittelpunkt steht die Wahl des neuen Landesvorstands. Nachdem Scholz im März als Bürgermeister zurückgetreten und als Finanzminister in die Bundesregierung gewechselt war, hatte ein Sonderparteitag bereits Sozialsenatorin Melanie Leonhard zur neuen Parteivorsitzenden bestimmt. Ihre Wiederwahl gilt als sicher. Scholz will bei dem Parteitag ein Grußwort sprechen.

Als Stellvertreter hat der Landesvorstand erneut Inka Damerau und Nils Weiland vorgeschlagen. Auch auf dem Posten des Schatzmeisters wird sich mit Christian Bernzen voraussichtlich nichts ändern. Als neuer dritter stellvertretender Landesvorsitzender soll der Altonaer Bundestagsabgeordneten Matthias Bartke die Parteiführung komplettieren.

Angesichts sinkender Umfragewerte sowohl im Bund wie auch in der Stadt dürfte sich die Hamburger SPD von der abschließenden Bestätigung der neuen Führung eine Rückkehr zur Normalität erhoffen. Eine Umfrage hatte die SPD in Hamburg im April bei 36 Prozent gesehen, 9 Punkte weniger als bei der Bürgerschaftswahl 2015. Im Bund landeten die Sozialdemokraten in Sonntagfragen zuletzt unter 20 Prozent.