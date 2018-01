Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Berlin (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hat die Sondierungsgespräche mit CDU und CSU positiv bewertet. "Es waren schwierige Sondierungen. Jetzt aber haben wir ein gutes Ergebnis erzielt", sagte der SPD-Politiker am Freitag. Ein Kurswechsel in der Europapolitik stehe bevor. Es werde deutlich in die Digitalisierung und Forschung investiert. Ganztagsschulen und gebührenfreie Kitas könnten jetzt überall in Deutschland eingeführt werden. "Der Soli fällt für alle mittleren und niedrigen Einkommen weg, davon profitieren 90 Prozent der Steuerzahler", meinte Scholz. Anders als bisher würden Arbeitgeber nicht mehr einen geringeren Krankenkassenbeitrag zahlen als die Arbeitnehmer.

Außerdem würde das Rentenniveau stabilisiert und für die Eingliederung Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt stehe künftig erheblich mehr Geld zur Verfügung. "Wir etablieren einen sozialen Arbeitsmarkt", sagte Scholz. Der soziale Wohnungsbau werde dauerhaft auf hohem Niveau gefördert; Mieter profitierten von der Senkung der Modernisierungsumlage. Deutschland erhalte ein modernes Einwanderungsrecht und die Kommunen werden finanziell bei der Integration unterstützt. "All das sind gute und wichtige Beschlüsse. Von all dem werden die Bürger in unserem Land profitieren", meinte Scholz, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender ist.