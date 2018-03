Scholz geht: Opposition zwischen Anerkennung und Kritik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zum Abschied von Olaf Scholz (SPD) als Hamburger Bürgermeister haben die Oppositionsfraktionen eine kritische Bilanz seiner Amtszeit gezogen - ihm zum Teil aber auch Respekt gezollt. "Sieben Jahre lang hat Olaf Scholz Hamburg regiert, zum Teil auch geprägt", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sabine Boeddinghaus, am Freitag. "Er war dabei professionell, fleißig, hatte einen hohen Wissensstand in allen Bereichen - das muss man ihm lassen." Doch es gebe auch eine "Kehrseite dieser oft mechanischen Professionalität". Boeddinghaus warf Scholz fehlende Empathie, stures Durchregieren und fehlenden Instinkt in seiner Zeit als Regierungschef vor. Scholz wechselt als Vizekanzler und Finanzminister in die Bundespolitik.

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Anna von Treuenfels-Frowein erklärte, Scholz habe viel für Hamburg getan, das verdiene Respekt. "Sein Nachfolger erbt jetzt aber auch viele ungelöste Probleme: Die grundlegende Verunsicherung der Bürger nach dem G20-Sicherheitsdesaster und die noch immer nicht umgesetzte Elbvertiefung bleiben eine Hypothek", sagte sie.

Die CDU übte harsche Kritik an Scholz' Regierungszeit. "Die Bilanz von Scholz ist ernüchternd", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepoll. "In Erinnerung bleiben werden vor allem seine Fehler: Die gescheiterte Olympiabewerbung, der missglückte G20-Gipfel und die fehlende Elbvertiefung. Bei Hamburgs Olympia-Bewerbung ist Scholz durch eigene Fehler bei der wichtigen Finanzierungsfrage mit dem Bund an allen Medaillen vorbeigerauscht."

Für den AfD-Fraktionschef Jörn Kruse hatten die sieben Regierungsjahre von Scholz - erst mit absoluter SPD-Mehrheit und dann in einer Koalition mit den Grünen - Licht und Schatten. "Unweigerlich bleiben die gescheiterte Olympia-Bewerbung und der desaströse G20-Gipfel immer mit Olaf Scholz verbunden, auch wenn er dafür nicht die alleinige Verantwortung trägt", sagte Kruse. Positive Ansätze sehe er in der Wissenschafts- und Standortpolitik.