Nahles bestätigt Scholz-Wechsel als Bundesfinanzminister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wird als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nach Berlin wechseln. Das bestätigte die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles am Freitagmorgen in der Hauptstadt. "Olaf Scholz ist ein großer Gewinn für die Bundespolitik." Als Vizekanzler solle Scholz die Koordination für alle sechs Minister der SPD übernehmen, sagte Nahles.

Sieben Jahre saß Scholz auf dem Hamburger Rathaussessel - erst mit absoluter SPD-Mehrheit, dann in einer Koalition mit den Grünen. Derzeit ist er kommissarischer SPD-Bundeschef. Scholz ist auch Hamburger SPD-Landesvorsitzender. Offen ist noch, ob er auch dieses Amt aufgibt.

Als Nachfolger auf dem Stuhl des Bürgermeisters wurde in den vergangenen Wochen SPD-Fraktionschef Andreas Dressel gehandelt. Aber auch der Name von Sozialsenatorin Melanie Leonhard fiel bis zuletzt. Die endgültige parteiinterne Entscheidung trifft ein SPD-Parteitag am 24. März.