Landesparteitag der Grünen in Halle gestartet

Halle (dpa/sa) - In Halle hat der Landesparteitag der Grünen begonnen. Die Delegierten wollen am Samstag einen neuen Vorstand wählen, über die Zukunft im ländlichen Raum diskutieren und die Arbeit in der schwarz-rot-grünen Landesregierung auf den Prüfstand stellen. Der Parteitag begann mit halbstündiger Verspätung. Am Mittag wird der Bundesvorsitzende Robert Habeck als Gastredner erwartet. Die Grünen werden auf jeden Fall ein neues Gesicht im Führungsduo haben: Von den Amtsinhabern tritt nur Susann Sziborra-Seidlitz erneut an. Christian Franke verzichtet. Für seinen Posten gibt es zwei Kandidaten. Die Landesgrünen haben rund 820 Mitglieder.