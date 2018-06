Grüne wählen neuen Vorstand und diskutieren Kenia-Koalition

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Grüne wählen heute einen neuen Landesvorstand. Bei dem Parteitag in Halle rückt mindestens ein neues Gesicht an die Spitze, von den beiden Amtsinhabern tritt nur Susan Sziborra-Seidlitz wieder an. Ihr Co-Vorsitzender Christian Franke verzichtet.

Für seinen Posten kandidieren Britta-Heide Garben aus der Börde und Mirko Wolff aus der Altmark. Die Wahlen sind für den Nachmittag angesetzt. Rund 100 Delegierte und Gäste werden erwartet, darunter der Bundesvorsitzende Robert Habeck.

Die Grünen wollen auf dem Parteitag auch die Arbeit in der schwarz-rot-grünen Landesregierung erneut auf den Prüfstand stellen. Bereits im Januar hatten sie die immer wieder aufkeimenden Spannungen und Konflikte diskutiert und für einen Verbleib im Bündnis votiert. Zuletzt sorgte das dreifache Scheitern des Grünen-Politikers Nils Leopold bei der Wahl zum Landesdatenschutzbeauftragten für Unmut.