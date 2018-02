Schwesig informiert SPD-Basis über GroKo-Verhandlungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Unmittelbar nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen in Berlin beraten Landespolitiker und Ortsvereinsvorsitzende der SPD Mecklenburg-Vorpommerns über den weiteren Kurs der Partei. Zu dem Treffen, das am Freitagabend in Güstrow begann, hatte SPD-Landeschefin Manuela Schwesig eingeladen. Sie hatte in Berlin mit am Verhandlungstisch gesessen und wesentliche Punkte insbesondere im Bereich Bildung mit ausgehandelt. Nun will sie Kommunal- und Landtagspolitiker ihrer Partei über Verlauf und Ergebnisse der GroKo-Verhandlungen informieren. Die Neuauflage des Regierungsbündnisses mit CDU und CSU ist in der SPD heftig umstritten. Ein Mitgliederentscheid soll darüber befinden. Für zusätzlichen Gesprächsstoff in Güstrow dürften die Personalquerelen um den SPD-Bundesvorsitzenden Martin Schulz sorgen, der sein Parteiamt aufgibt und nun auch nicht mehr Außenminister werden will.