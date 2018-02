SPD will bei Hessengipfel Regierungsprogramm vorstellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedewald (dpa/lhe) - Die SPD will am zweiten Tag ihres Hessengipfels heute in Friedewald über den Entwurf eines Regierungsprogramms diskutieren. Auf der Tagesordnung steht auch der Hessenplan der Sozialdemokraten mit den Schwerpunkten für den Landtagswahlkampf. Am 28. Oktober wird in Hessen der neue Landtag gewählt. Zu der traditionellen SPD-Klausurtagung kommen Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europapolitiker zusammen. Erwartet wird, dass die Ergebnisse der Verhandlungen für eine große Koalition im Bund, die zeitgleich in Berlin laufen, auch eine wichtige Rolle bei dem Treffen spielen werden.