Österreichischer Kanzler Kurz bei Thüringer CDU-Fraktion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird als Festredner zum Jahresempfang der Thüringer CDU-Landtagsfraktion am 23. August erwartet. Das bestätigte ein ein Fraktionssprecher am Montag in Erfurt.

Der österreichische Regierungschef übernimmt zum 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Er hatte zuletzt grundlegende Reformen der Europäischen Union und einen Umgang auf "Augenhöhe" gefordert. Kurz hat sich zudem in der aktuellen Flüchtlingsdebatte auf die Seite von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gestellt. Die "Thüringer Allgemeine" und die "Thüringische Landeszeitung" hatten über den Besuch berichtet.

Erwartet werden nach CDU-Angaben bis zu 3000 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. In den vergangenen zehn Jahren waren mit Jean-Claude Juncker, Norbert Lammert, Wolfgang Schäuble und zuletzt Angela Merkel weitere Regierungschefs, Minister und der Bundespräsident zu Gast bei der CDU-Fraktion.