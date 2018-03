Mohring: CDU will stärkste Kraft bei Kommunalwahlen werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die CDU will bei der Kommunalwahl Mitte April ihren Status als stärkste politische Kraft behaupten. "Wir haben Kandidaten, die Kommunalpolitik können", sagte CDU-Landeschef Mike Mohring am Donnerstag in Erfurt. Nach Angaben von Landesgeschäftsführerin Evelin Groß geht die CDU bei der Wahl von Landräten, Oberbürgermeistern und hauptamtlichen Bürgermeistern mit 83 Kandidaten ins Rennen. Sie stelle damit die mit Abstand meisten Kandidaten im Vergleich mit den anderen Parteien. Mohring stellte ein Papier mit Forderungen der CDU für starke Kommunen vor. Darin werden erneut Kreisfusionen per Gesetz abgelehnt.