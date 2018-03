Hartz-IV-Debatte: Kritik von Tiefensee an Spahn und Hirte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In der Debatte um Hartz IV und Armut hat Thüringens SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee die CDU-Politiker Jens Spahn und Christian Hirte kritisiert. Der neue Gesundheitsminister Spahn solle bei dem Thema eine größere Sensibilität an den Tag legen, forderte Tiefensee, der in Thüringen Wirtschaftsminister ist, am Mittwoch. Vom neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung Hirte vermisse er Widerspruch zu Spahns Äußerungen. Die Debatte um Spahns Äußerung, mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht", schlägt seit Tagen Wellen.

Hirte, der wie seine Amtsvorgängerin Iris Gleicke (SPD) aus Thüringen kommt, hatte für Spahns Äußerungen Verständnis gezeigt und sich in einem Interview dagegen gewandt, die Hartz-IV-Sätze deutlich zu erhöhen - was Sozialverbände fordern. Tiefensee sagte, dass der Widerspruch des Ostbeauftragten ausgeblieben sei, zeige die Ignoranz gegenüber dem Thema Armut und Teilhabe in Deutschland und auch in Ostdeutschland. "Das war ein schlechter Einstand."