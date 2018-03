Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach dem mit heftiger Kritik an seinen alten Mitstreitern verbundenen Parteiaustritt von Thüringens Ex-Grünen-Chef Rainer Wernicke haben sich die Landessprecher zu Wort gemeldet. Es sei grundsätzlich schmerzlich, wenn ein Mitglied die Partei verlasse, hieß es am Donnerstag vonseiten der Doppelspitze aus Stephanie Erben und Denis Peisker. Wernickes Schritt komme aber wenig überraschend.

"Während Rainer Wernickes Amtszeit kam es parteiintern häufig zu schwierigen Auseinandersetzungen", hieß es in einer Mitteilung der im November an die Parteispitze gewählten Erben und Peisker. Wernicke habe Kritik an der Partei geübt und umgekehrt habe es im großen Maße Kritik an dessen Arbeit gegeben.

Wernicke, der zwischen 2015 und 2017 Landessprecher war, verließ die Partei offiziell am Mittwoch. Zuvor hatte er laut "Thüringer Allgemeinen" der Landesspitze der Grünen unter anderem Mobbing und Heuchelei vorgeworfen.