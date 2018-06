CDU-Landesvize: Koalition mit AfD völlig ausgeschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für Thüringens CDU-Vize Christian Hirte ist ein Zusammengehen seiner Partei mit der AfD nach der Landtagswahl 2019 undenkbar. "Ich halte es für völlig ausgeschlossen, gerade in Thüringen mit einem AfD-Landeschef Björn Höcke, dass die CDU mit der AfD koaliert. Die AfD ist aus meiner Sicht keine staatstragende Partei, mit der man gemeinsam Verantwortung für unser Land übernehmen kann", sagte Hirte der Deutschen Presse-Agentur. Er ist seit März Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland.

Ziel der Thüringer CDU müsse es sein, im kommenden Jahr so stark zu werden, dass an ihr vorbei keine Regierung gebildet werden kann. "Daran müssen wir arbeiten, um uns unnötige andere Diskussion zu ersparen", so der 42-Jährige. Die CDU, die nach 1990 für mehr als zwei Jahrzehnte die Ministerpräsidenten in Thüringen stellte, sitzt seit der Landtagswahl 2014 auf der Oppositionsbank im Landtag in Erfurt. Die zweite Oppositionsfraktion zur rot-rot-grünen Koalition stellt im Parlament die AfD.

Diese sei in den vergangenen Jahren "von einer professoralen Anti-Euro-Partei zu einer mittlerweile ziemlich radikalisierten Partei am rechten Rand geworden", sagte Hirte. Trotzdem spreche sie Themen an, um die sich auch die CDU kümmern müsse. "Wir müssen die Wähler der AfD ernst nehmen." In Thüringen wird im Herbst 2019 ein neuer Landtag gewählt.