Carius zu Regierungsbildung: Handlungsfähigkeit bewiesen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landtagspräsident Christian Carius (CDU) hat die Regierungsbildung in Berlin als Zeichen für eine intakte Demokratie gewertet. Zwar habe die Regierungsbildung länger als bisher gedauert, sagte er am Mittwoch nach der erneuten Wahl der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel zur Bundeskanzlerin. "Dennoch hat die Politik Handlungsfähigkeit bewiesen." Die Regierungspartner stellten sich in schwierigen Zeiten ihrer staatspolitischen Verantwortung. Merkel war am Mittwoch - fast sechs Monate nach der Bundestagswahl - zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Die 63-Jährige erhielt in geheimer Wahl 364 von 688 abgegebenen gültigen Stimmen - nur neun Stimmen mehr als die für die Kanzlermehrheit nötigen 355 Stimmen.