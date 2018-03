Direkt aus dem dpa-Newskanal

Butzbach (dpa/lhe) - Hessens SPD geht mit dem Slogan "Zukunft jetzt machen" in den Landtagswahlkampf. Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel sagte der Deutschen Presse-Agentur zum Start der Kampagne nach einem Treffen der 55 Wahlkreiskandidaten in Butzbach: "Gerade in Hessen ist es entscheidend, wer Lösungen für die Zukunftsfragen hat. Wenn es die CDU in 19 Jahren nicht geschafft hat, schafft sie es auch in den nächsten fünf Jahren nicht." Die SPD biete dagegen mutige Lösungen an. Auf den Wahlkampfplakaten der Sozialdemokraten sind die Bilder der Kandidaten farbig gehalten, der neue Slogan wird ebenfalls darauf vertreten sein.