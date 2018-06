Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - Die SPD in Niedersachsen trauert um den früheren SPD-Landeschef Johann "Joke" Bruns. "Sein Rat, aber vor allem auch seine freundschaftliche Verbundenheit werden mir fehlen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Samstag. Zuvor hatten mehrere Medien über den Tod des 86-Jährigen berichtet. Nach Informationen von "NDR 1 Niedersachsen" starb Bruns am Freitag nach schwerer Krankheit.

Bruns, oft "Joke" genannt, war von 1984 bis 1994 SPD-Chef in Niedersachsen. In dieser Zeit holte die Partei mit Gerhard Schröder nach zehn Oppositionsjahren 1990 die Regierungsverantwortung zurück. Ab 1990 übernahm Bruns neben dem Parteivorsitz auch die Führung der SPD-Landtagsfraktion.

Weil würdigte Bruns für "wesentliche Beiträge zu den großen Erfolgen der SPD" und nannte ihn "eine Institution in der niedersächsischen SPD". "Zugleich war er der beste Repräsentant seiner ostfriesischen Heimat, der er tief verbunden gewesen ist", sagte der Ministerpräsident. Der Emder Bruns war von 1970 bis 1994 Mitglied des Landtags in Hannover.