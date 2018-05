CDU-Chef Kastendiek: Bremen braucht die Erneuerung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Bremen kann sich nach Ansicht der CDU ein politisches "Weiter so" nicht mehr leisten. "Bremen braucht die Erneuerung", sagte Landeschef Jörg Kastendiek auf einem Parteitag am Samstag. "Wir wollen das Rathaus stürmen." Der Quereinsteiger Carsten Meyer-Heder will sich auf dem Parteitag als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr küren lassen.

Meyer-Heder stehe für den politischen Aufbruch, sagte Kastendiek. "Er hat einen ganz unkonventionellen Lebenslauf." Der Unternehmer ist erst seit März Mitglied in der Bremer CDU. Der Landesvorstand hatte ihn Anfang des Jahres einstimmig nominiert. Die SPD stellt im kleinsten Bundesland seit Kriegsende den Regierungschef. Seit 2007 arbeitet sie in Koalition mit den Grünen zusammen.