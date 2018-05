Bremer CDU wählt Meyer-Heder zum Spitzenkandidaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Bremer CDU hat den Unternehmer Carsten Meyer-Heder zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2019 gewählt. Er erhielt 198 der 200 gezählten Stimmen am Samstag bei einem Parteitag. Gegenkandidaten hatte der 57-Jährige nicht. "Wir wollen als CDU stärkste Fraktion werden", sagte Meyer-Heder. "Und wir wollen die historische Chance nutzen, die SPD nach 70 Jahren aus dem Rathaus zu drängen." CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gratulierte Meyer-Heder zu dem "fulminanten Ergebnis". Seine Wahl sei ein Signal, das zeige, dass es in Bremen unter einer SPD-Regierung und einer kontinuierlichen Abwärtsspirale nicht so weitergehen könne.