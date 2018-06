Laschet zieht positive Jahresbilanz seiner Koalition

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine positive Zwischenbilanz der knapp einjährigen Regierungsarbeit von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen gezogen. Bei einem Landesparteitag in Bielefeld bezeichnete er das reibungslos arbeitende Zweierbündnis am Samstag als "Glücksfall" in Zeiten von Vielparteien-Parlamenten. Obwohl CDU und FDP im Fünf-Fraktionen-Landesparlament nur eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme haben, hätten sie dank der großen Disziplin aller Abgeordneten noch keine einzige Abstimmung verloren.

Vor den rund 670 Delegierten stellte Laschet zu Beginn seiner Parteitagsrede vor allem erste Maßnahmen seiner Regierung für eine gestärkte Polizei, mehr innere Sicherheit sowie bessere Bildung heraus. Der Parteitag steht unter dem Motto "NRW kommt voran".

Am Mittag bewirbt sich Laschet vor den rund 670 Delegierten um seine Wiederwahl als Landesparteichef des mit knapp 130 000 Mitgliedern größten CDU-Landesverbands. Der 57-jährige Aachener führt die NRW-CDU seit 2012.