Umfrage: SPD hinter Linken und CDU auf drittem Platz

Berlin (dpa/bb) - Würde das Abgeordnetenhaus derzeit neu gewählt, könnte die regierende SPD nur noch mit 18 Prozent der Zweitstimmen rechnen und käme hinter der Linken und der CDU auf den dritten Platz. Für die Linke würden sich 20, für die Union 19 Prozent der Wahlberechtigten entscheiden, wie eine von der "Berliner Zeitung" (Samstag) in Auftrag gegebene Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa ergab. Die Grünen hätten 18, die AfD 11 und die FDP 7 Prozent. Forsa stellte in zwei Wochen im April 1003 Berlinern am Telefon die sogenannte Sonntagsfrage.

Auf einer von minus 5 bis plus 5 reichenden Beliebtheitsskala bleibt von der Regierungsmannschaft Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mit einem Wert von 0,8 vorn, gefolgt von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne/0,7) und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD/0,7). Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (0,4) liegt auf dem fünften Platz, Schlusslichter sind die beiden Senatorinnen für Bildung und Stadtentwicklung, Sandra Scheeres (SPD) und Katrin Lompscher, mit einem Wert von jeweils 0,7.

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, ginge die CDU Forsa zufolge daraus mit 23 Prozent als stärkste Kraft hervor, auf die Linke entfielen 19, die Grünen 18 und die SPD 16 Prozent. AfD und FDP kämen auf 12 beziehungsweise 8 Prozent.