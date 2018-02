Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner CDU-Landeschefin Monika Grütters soll Kulturstaatsministerin bleiben. Das gab Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel am Sonntagabend in Berlin bekannt. Im Kanzleramt ist Grütters seit 2013 im Rang einer Staatssekretärin für Kultur und Medien zuständig. Sie habe sich "für jedermann sichtbar sehr, sehr gut in dieser Arbeit bewährt", lobte Merkel.

Grütters steht zudem seit gut einem Jahr an der Spitze der als besonders schwierig geltenden Berliner CDU. Die Kulturstaatsministerin hat schon vor der Bundestagswahl im vergangenen Herbst keinen Hehl daraus gemacht, dass sie gern ihren Posten behalten würde. Grütters kann Kulturstaatsministerin bleiben, falls die SPD-Mitglieder grünes Licht für eine neue große Koalition geben.