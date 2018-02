Althusmann: Koalitionseinigung Gewinn für Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann sieht in der geplanten großen Koalition in Berlin einen Gewinn für das Bundesland. "Niedersachsen wird davon als Wirtschaftsstandort und von den Investitionen im Bereich der frühkindlichen Bildung und der Ganztagsbetreuung profitieren", sagte Althusmann am Mittwoch. In allen Teilen des Vertrages seien Kernprojekte der CDU deutlich erkennbar. Familien würden gestärkt, die Bürger entlastet, die Digitalisierung beschleunigt und die Sicherheit erhöht. "Wir wollen und müssen jetzt zügig an die Arbeit gehen."