Thüringer FDP will 2019 mindestens acht Prozent erreichen

Bad Tabarz (dpa/th) - Die Thüringer Liberalen wollen bei der Landtagswahl 2019 mindestens acht Prozent der Stimmen holen. "Die FDP von 2014 ist mit der von 2018 nicht vergleichbar", sagte der Landesvorsitzende Thomas Kemmerich am Rande eines zweitägigen Parteitags der Landes-FDP in Bad Tabarz (Kreis Gotha). Ein Wahlergebnis von acht Prozent nächstes Jahr sei das "Minimalziel". Bei der Landtagswahl 2014 hatten die Liberalen den Einzug ins Parlament verfehlt. Damals erhielt die Partei 2,5 Prozent der Stimmen und scheiterte an der 5-Prozent-Hürde. Bei der Bundestagswahl im September 2017 erreichte die FDP in Thüringen ein Ergebnis von 7,8 Prozent.

Der Parteitag in Bad Tabarz war für Thüringens Lieberale nach eigenen Angaben der erste mit Workshop-Charakter. In zwölf Arbeitskreisen diskutierten sie mit etwa 30 Experten über Themenfelder wie Bildung, Innenpolitik oder Justiz.

In der Bildungspolitik forderte Kemmerich ein klares Bekenntnis des Freistaats zur Landschule. "Wir müssen Lehrer-Anwärtern ein Signal geben, dass sie nach Thüringen kommen sollen", sagte er. Das sächsische Modell, wonach Lehrer-Referendare monatlich 1000 Euro zusätzlich bekommen sollen, wenn sie ihren Anwärter-Dienst im ländlichen Raum absolvieren, nannte Kemmerich als Vorbild - auch für Thüringen.

Beim Thema EU-Datenschutzgrundverordnung wolle sich die Landes-FDP dafür einsetzen, dass "Mahnen vor Strafen" gelte, sagte Kemmerich am Sonntag. Dies sei auf dem Parteitag beschlossen worden. Er warnte vor einer drohenden Abmahnwelle, die vor allem auf kleinere Vereine zukommen könnte.

Nach seinen Worten wollen sich die Thüringer Liberale auch für weniger Bürokratie einsetzen - etwa bei der Vergabe von Aufträgen der Kommunen an Unternehmen. "Wir wollen eine radikale Vereinfachung", sagte Kemmerich.