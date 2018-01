CSU-Fraktion beschließt Resolutionen mit Wahlkampfinhalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Staffelstein (dpa/lby) - Die Themen Pflege, Soziales und die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge stehen am Mittwoch im Fokus der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz in Bad Staffelstein. Die Abgeordneten wollen unter anderem zwei Resolutionen beschließen, in denen sie bessere Pflegebedingungen und das Aus der umstrittenen Kostenbeteiligungen für Hauseigentümer fordern.

"Wir sind darauf angewiesen, dass jemand da ist, um unsere Kinder zu betreuen und uns im Alter zu pflegen", heißt es in dem Entwurf der 23-seitigen Resolution "Bayern-Heimat-Zukunft", die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Neben einer besseren Wertschätzung für die Mitarbeiter spricht sich die CSU darin auch für bessere Bezahlungen und attraktivere Arbeitsbedingungen aus. Darüber hinaus fordern die Abgeordneten in einer zweiten Resolution ein neues Finanzierungsmodell bei der Verteilung der Straßenausbaukosten.

Zum Auftakt der Klausur am Montag hatte Spitzenkandidat Markus Söder bereits erklärt, dass die Fraktion im Kloster Banz die ersten Weichen für den anstehenden Wahlkampf stellen wollen. Ziel der CSU sei es, allen bürgerlichen Wählern wieder eine Heimat zu geben, sagte Söder. "Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr zerfasern." Generell sei es zwar erfreulich, dass sich die CSU in Umfragen wieder bei Werten um die 40 Prozent stabilisiert habe, bis zur Wahl am 14. Oktober erwarte die CSU aber noch ein anstrengender Marathon.

Darüber hinaus erwartet die Fraktion den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, Generalsekretär Andreas Scheuer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Gespräch. Mit Ischinger wollen sie über Internationale Krisenherde und ihre Konsequenzen für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik reden.