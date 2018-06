Direkt aus dem dpa-Newskanal

Valencia (dpa) - Das vor einer Woche von Italien und Malta abgewiesene Seenot-Rettungsschiff "Aquarius" ist in Spanien eingetroffen. Mit 106 Flüchtlingen an Bord fuhr die "Aquarius" am Sonntag kurz vor 11 Uhr in den Hafen der ostspanischen Stadt Valencia ein.

Das von der Hilfsorganisation SOS Méditerranée gecharterte frühere Vermessungsschiff hatte am vergangenen Wochenende insgesamt 629 afrikanische Migranten, die vor der libyschen Küste auf verschiedenen Booten unterwegs waren, aus Seenot gerettet. Zur Überfahrt nach Spanien wurden Hunderte dieser Flüchtlinge auf die italienischen Schiffe "Dattilo" (274) und "Orione" (249) verteilt.

Die Migranten waren am vergangenen Wochenende aus Seenot gerettet worden. Nachdem Italien und auch Malta der "Aquarius" die Einfahrt verweigert hatten, erklärte sich die neue sozialistische Regierung Spaniens zur Aufnahme bereit. Bei der mehr als 1500 Kilometer langen Überfahrt nach Valencia hatten die Schiffe zum Teil mit meterhohen Wellen zu kämpfen.