Mehr Imame in hessischen Gefängnissen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl muslimischer Seelsorger in hessischen Gefängnissen hat es in den vergangenen Jahren erhöht. Waren es 2014 noch 6 Imame, betreuten Anfang dieses Jahres 15 Geistliche die Häftlinge. 2016 waren es 18 Imame. Sie bieten unter anderem Einzel- oder Gruppengespräche an und halten das Freitagsgebet, wie Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) auf Anfrage der SDP-Fraktion im hessischen Landtag berichtete. Die meisten Imame sind sunnitische Muslime. Nur einer gehört der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde an. Nach Angaben von Kühne-Hörmann stehen die Imame in keinem Arbeitsverhältnis, sondern sind mit Dienstverträgen nebenamtlich beschäftigt. Ihre Predigten halten die Seelsorger auf Deutsch.

Die meisten muslimischen Gefangene sind in der JVA Frankfurt I inhaftiert. Dort war der zuständige Imam im Jahr 2014 acht Stunden pro Woche tätig, 2016 waren es bereits 30. In Weiterstadt und Wiesbaden waren 2016 jeweils zwei Imame mit acht beziehungsweise 25 Wochenstunden beschäftigt. Zwei Jahre zuvor war es jeweils ein Geistlicher mit zwei beziehungsweise neun Wochenstunden. Insgesamt waren zu Beginn des Jahres rund 1200 muslimische Gefangene in hessischen Gefängnissen untergebracht.