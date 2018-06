Gericht: Palästinenser erhalten Flüchtlingsstatus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Staatenlosen Palästinensern, die aus Syrien geflüchtet sind, steht nach einer Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts der Flüchtlingsstatus zu. Sie könnten diesen Status "in Deutschland ohne weiteres erhalten", wenn sie in Lagern dem Schutz einer UN-Organisation für palästinensische Flüchtlinge unterstanden, urteilte das Gericht am Freitag in Weimar. Entschieden worden sei in zwei Fällen. Außerdem beschäftigten sich die Oberverwaltungsrichter mit dem Status von wehrdienstfähigen Männern, die aus dem Bürgerkriegsland Syrien geflohen sind.

Wie die Vorinstanz, das Verwaltungsgericht Meiningen, sah das Oberverwaltungsgericht allein in der illegalen Ausreise und einem Asylantrag in Deutschland noch keine Gefahr einer politischen Verfolgung bei einer Rückkehr nach Syrien. Anders sehe das bei Männern aus, die sich mit ihrer Ausreise dem Wehrdienst entzogen hätten. Sie müssten bei einer Rückkehr nicht nur mit einer Strafe, sondern mit einer politisch motivierten Verfolgung rechnen.

Die Anerkennung eines weitergehenden Flüchtlingsstatus ist mit der Möglichkeit von Familiennachzug und einer erweiterten Aufenthaltserlaubnis verbunden.