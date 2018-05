Sachsen schiebt weitere Asylbewerber aus Tunesien ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen hat am Mittwoch ein weiteres Mal Asylbewerber nach Tunesien abgeschoben. Es war bereits der zweite Charterflug nach Enfidha in diesem Monat. Wie das Innenministerium des Freistaats mitteilte, hob die Maschine mit 19 Tunesiern an Bord vom Flughafen Leipzig-Halle ab. Zwölf der Passagiere hatten während des Asylverfahrens in Sachsen gelebt, acht davon wurden direkt aus Haftanstalten abgeschoben.

2017 hatten die sächsischen Behörden deutlich mehr ausländische Straftäter aus der Haft abgeschoben als zuvor. Dem Innenministerium zufolge wurden 112 Strafgefangene direkt aus Gefängnissen des Freistaats zwangsweise in ihre Heimatländer gebracht. Das waren fast dreimal so viele wie ein Jahr zuvor (38).