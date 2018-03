3735 Flüchtlinge wurden psychosozial betreut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mayen (dpa/lrs) - Im vergangenen Jahr sind in Rheinland-Pfalz 3735 Flüchtlinge in psychosozialen Zentren betreut worden. Darunter seien 3163 Flüchtlinge gewesen, die neu hinzukamen, berichtete das Integrationsministerium in Mainz. Das entspricht einem Anteil von 85 Prozent. In Rheinland-Pfalz gibt es sechs psychosoziale Zentren: in Altenkirchen, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mainz, Mayen und Trier. Die Arbeit wird in Mayen koordiniert. Das Zentrum in Kaiserslautern wird seit 2017 vom Land gefördert. Rheinland-Pfalz hatte die Mittel für den Bereich aufgestockt. Die Geflüchteten nahmen zum Beispiel Einzelgespräche oder eine Gruppentherapie in Anspruch.