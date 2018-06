Dreyer fordert von Unionsparteien Rückkehr zur Sachpolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Angesichts des Asylstreits in der CDU/CSU hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Unionsparteien aufgefordert, "zur Sachpolitik zurückzukehren". Notwendig seien effektive Rücknahmeabkommen mit vielen Staaten, sagte sie. Der Bund müsse sich um Ausreisepapiere für abgelehnte Asylbewerber kümmern, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge müsse so aufgestellt sein, dass genügend Kapazitäten für die Rückführung bereit stehen.

"Die Ankündigungen und Drohungen in der Union vergiften nur die Stimmung in Deutschland. Sie lösen kein einziges Problem", betonte Dreyer. Noch deutlicher wurde die stellvertretende SPD-Vorsitzende am Freitagabend auf dem Sommerfest der rheinland-pfälzischen Landesregierung. "Es ist eine absolute Eskalation", sagte sie über den Streit zwischen CDU und CSU. Sie fühle sich an ein Shakespeare-Drama erinnert. "Jedenfalls haben wir so etwas noch nicht miterlebt." Sie habe wenig Hoffnung auf eine Verständigung, so Dreyer. Die Bundesregierung sei kaum 100 Tage im Amt - "Und wir wissen nicht wie es weiter geht."

Der seit 2015 schwelende Streit zwischen CDU und CSU verhindere wichtige Entscheidungen in Deutschland, hatte Dreyer zuvor bereits gesagt. "Erst wenn sich beide Parteien geeinigt haben, können wir über Inhalte sprechen."