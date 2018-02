Fachleute diskutieren über Sprachförderung von Flüchtlingen

07. Februar 2018 03:11 Migration - Limburg an der Lahn

Limburg (dpa/lhe) - Die Teilnehmer des Hessischen Asylkonvents wollen sich bei ihrem achten Treffen mit der Sprachförderung von jungen Flüchtlingen befassen. Die Runde nimmt dabei heute in Limburg das Angebot für Asylsuchende an den Schulen in den Blick. Die etwa 60 Vertreter aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen wollen bei dem Treffen mit der Landesregierung auch über die aktuelle Flüchtlingssituation beraten.

Vize-Regierungschef Tarek Al-Wazir (Grüne) wird anschließend über die Ergebnisse des Treffens berichten. Zudem will er mit Kultusminister Alexander Lorz (CDU) die Details des schulischen Gesamtförderkonzepts vorstellen.

Beim vorangegangenen 7. Asylkonvent war die Wohnungssituation von Flüchtlingen das Schwerpunktthema der Expertenrunde. Außerdem wurde über die Fortschritte bei der Integration durch Sport und Ehrenamt gesprochen.