Um Abschiebung zu entgehen: Tunesier springt in Neckar

Esslingen (dpa/lsw) - Um nicht in seine Heimat abgeschoben zu werden, ist ein Tunesier in Esslingen vor Polizeibeamten weggelaufen und in den Neckar gesprungen. Der 32-Jährige sollte am Montagmorgen nach Tunesien ausgewiesen werden. Wie die Polizei mitteilte, warf der Mann den Beamten während des Packens plötzlich seine Sachen entgegen und flüchtete. Als er später entdeckt wurde, sprang er in den Fluss. Sobald sich die Beamten aber dem Ufer näherten, schwamm der 32-Jährige in Richtung Flussmitte. Auf Zurufe reagierte er nicht. Als der Mann sich vor Erschöpfung an einer Schleuse festhalten musste, wurde der von den Polizisten aus dem Fluss gezogen. Er kam mit Unterkühlungen in eine Klinik.