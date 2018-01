Nur sehr wenige Alterstests bei jungen Flüchtlingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Medizinische Alterstests bei jungen Flüchtlingen sind in Thüringen bislang nur in seltenen Fällen zum Einsatz gekommen. Zwischen November 2016 und Mitte Januar 2018 war das bei neun Geflüchteten, die ohne Angehörige nach Thüringen kamen, der Fall, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. Im Freistaat leben derzeit rund 1200 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Zuvor hatte die "Thüringische Landeszeitung" berichtet.

Die Diskussion um Alterstests bei Geflüchteten dieser Altersgruppe wird seit dem Tod eines 15-jährigen Mädchens in Rheinland-Pfalz bundesweit geführt. Ein offiziell 15 Jahre alter Flüchtling aus Afghanistan, der Ex-Freund des Mädchens, steht deshalb unter Mordverdacht. An seinem Alter sind Zweifel laut geworden.

In acht der neun Fälle in Thüringen sei eine Volljährigkeit festgestellt worden, so die Zeitung unter Berufung auf das Ministerium. Ein weiterer Fall sei noch nicht entschieden.

Für die Tests gilt in Thüringen ein mehrstufiges Verfahren. Bei Zweifeln des Jugendamtes werden die Jugendlichen zunächst von Fachpersonal in Augenschein genommen. Lassen sich die Zweifel nicht ausräumen, werden zwei unabhängige Fachärzte zur Beurteilung eingeschaltet. Ärztliche Untersuchungen sind erst dann möglich, wenn die Zweifel am Alter auch dann fortbestehen - und nur mit Einwilligung der Betroffenen.