Tellkamp und Grünbein: Verbaler Schlagabtausch in Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Dichter Durs Grünbein und Uwe Tellkamp haben sich in ihrer Geburtsstadt Dresden einen verbalen Schlagabtausch um die Flüchtlingspolitik und Meinungsfreiheit geliefert. Bei der Debatte vor mehreren Hundert Zuschauern im Dresdner Kulturpalast vertrat der 49-jährige Tellkamp ("Der Turm") am Donnerstagabend vor allem Positionen der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung. Zu den Motiven von Flüchtlingen sagte er unter anderem: "Die meisten fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern, über 95 Prozent."

Ein Ausgangspunkt der Debatte war die "Charta 2017", die von einer Dresdner Buchhändlerin ins Leben gerufen wurde. Damit reagierte sie auf den Umgang der Frankfurter Buchmesse mit rechten Verlagen 2017. Im Kampf gegen Rechts habe sich die Gesellschaft "nicht mehr weit von einer Gesinnungsdiktatur entfernt", heißt es in den Appell. Tellkamp hatte ihn unterzeichnet, Grünbein nicht.

Grünbein (55) warb für einen Klimawandel in der politischen Debatte und verteidigte die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Tellkamp bemängelte, dass die Grenzöffnung am Bundestag vorbei erfolgt sei. Den Medien unterstellte er, in der politischen Auseinandersetzung mit zweierlei Maß zu messen.