Land plant schnelle Eingreiftruppe für Integrationsprobleme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen will bei Problemen mit der Integration von Flüchtlingen künftig eine Art schnelle Eingreiftruppe an Brennpunkte schicken. Das kündigte Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden an. Eine genaue Bezeichnung für die Gruppe gebe es noch nicht. Sie soll aus drei bis fünf Fachleuten bestehen und Kommunen beim Krisenmanagement beraten. Zugleich zog Köpping ein Fazit zu den bisherigen Anstrengungen Sachsens bei der Eingliederung von Flüchtlingen. Dabei warb sie für Geduld: "Es gibt einen individuellen Beginn von Integration, aber kein Ende."