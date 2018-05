Bamf-Skandal verunsichert Flüchtlinge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Der Skandal um unrechtmäßige Asylbescheide in Bremen verunsichert nach Angaben von Flüchtlingshelfern viele der geflüchteten Menschen. "Sie haben Angst davor, dass sich ihr Aufenthaltsstatus ändert oder ihnen eine Abschiebung droht", sagte Marc Millies vom Bremer Flüchtlingsrat. Die Affäre werde auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen, ergänzte Bertold Reetz von der Inneren Mission in Bremen, die neun Flüchtlingsunterkünfte im kleinsten Bundesland betreibt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) will rund 18 000 Asylbescheide der Bremer Außenstelle überprüfen lassen. Mehr als 1200 Menschen sollen dort Asyl ohne rechtliche Grundlage erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb gegen die frühere Außenstellen-Leiterin und andere Verdächtige.