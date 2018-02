Handabdrücke gegen Kindersoldaten: Schüler setzen Zeichen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Mit leuchtend roten Handabdrücken protestieren Schüler aus Sachsen-Anhalt am heutigen Montag (10.00 Uhr) im Magdeburger Landtag gegen den weltweiten Einsatz von Kindersoldaten. Die im Vorjahr gesammelten Symbole werden an Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) übergeben. Die Initiative geht auf die internationale Aktion "Red Hand Day" zurück, die seit 2002 rote Handabdrücke an Politiker übergibt, um ein Zeichen zu setzen.

In Sachsen-Anhalt wurde das Projekt von der Landeszentrale für politische Bildung, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und dem Volksbund realisiert. Am 12. Februar wird auf der ganzen Welt an das Schicksal von Kindersoldaten erinnert.