Streit um Vergabepraxis: SPD nimmt Beuth-Angebot nicht an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Streit um die Vergabepraxis des hessischen Innenministeriums geht die SPD nicht auf das Angebot von Minister Peter Beuth (CDU) ein, sich die umstrittenen Aktenvorgänge nochmals anzuschauen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günter Rudolph, sagte am Montag in Wiesbaden, es werde kein weiteres Treffen geben. Damit rückt ein Untersuchungsausschuss des Landtags näher. Die Sozialdemokraten wollen zusammen mit der FDP-Fraktion in der kommenden Landtagswoche einen entsprechenden Antrag einbringen.

Konkret geht es den Oppositionsfraktionen um die Anschaffung einer Analysesoftware zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität sowie um Abschlepp-Aufträge der Polizei. Nach Einschätzung von SPD- und FDP-Fraktion hat das Haus von Innenminister Peter Beuth (CDU) die Aufträge für die Analysesoftware des US-Anbieters Palantir Technologies und die Abschlepp-Aufträge für die Polizei in den Jahren 2014 bis 2017 ohne Ausschreibung vergeben. Beuth wies die Anschuldigungen als haltlose Vorwürfe zurück.

Im Hessischen Landtag ist ein Minderheitenrecht verankert, wonach für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ein Fünftel aller Abgeordneten dem zustimmen müssen. Das wären 22 Parlamentarier, sagte ein Landtagssprecher. Alleine die SPD-Fraktion verfügt über 37 Abgeordnete. Sollten die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen trotzdem Gründe finden, den Antrag für die schnelle Einsetzung des Untersuchungsausschusses abzulehnen, könnte die Opposition auch eine Sondersitzung des Landtags beantragen. Auch dafür sei ein Fünftel der Abgeordneten erforderlich, erklärte der Sprecher.