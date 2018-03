SPD macht sich für frühere Berufs- und Studienberatung stark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens SPD-Fraktion macht sich für eine frühere und bessere Berufs- und Studienberatung in der Schule sowie eine Stärkung der dualen Ausbildung stark. In allen Schulformen sollte bereits ab der fünften Klasse eine verbindliche Berufsorientierung erfolgen, sagte die Vize-Fraktionsvorsitzende Lisa Gnadl am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Die Verankerung des Schulfachs Arbeitslehre sollte auch an Gymnasien Pflicht sein.

Knapp ein Viertel der jungen Menschen in Hessen sei ohne berufsqualifizierten Abschluss. Zudem stehe das Land mit der Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen im bundesweiten Vergleich schlecht da, kritisierte Gnadl. Auch die Zahl der hessischen Betriebe, die ausbildeten, sei zurückgegangen. Vom Land würden zwar viele Mittel in den Übergangsbereich zwischen Schule und Ausbildung fließen. Das Geld müsse aber deutlich gezielter eingesetzt werden.