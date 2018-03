Hinz spricht über Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Start in die Plenarwoche wird Hessens Umweltministerin Priska Hinz am heutigen Dienstag im Landtag in Wiesbaden eine Regierungserklärung abgeben. Die Grünen-Politikerin will über die Vereinbarkeit von wirtschaftlichen Interessen und Umweltschutz sprechen. Gegen Abend wollen die Abgeordneten eine Reform des hessischen Friedhofs- und Bestattungsgesetzes auf den Weg bringen.

In dem Entwurf der schwarz-grünen Regierungsfraktionen geht es unter anderem um die Beisetzung totgeborener Kinder. Während bislang die Bestattungspflicht in Hessen über das Alter geregelt war und ab dem sechsten Monat galt, soll künftig ein Gewicht ab 500 Gramm entscheidend sein. Schon jetzt ist eine Bestattung auch jüngerer Sternenkinder möglich, wenn die Eltern das wünschen.

In dem überarbeiteten Gesetz ist neben schärferer Regeln zur Leichenschau außerdem vorgesehen, dass Kommunen künftig Grabsteine aus Kinderarbeit verbieten können.