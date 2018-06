Al-Wazir: Regierungserklärung zur Wirtschaftsentwicklung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der kommenden Plenarwoche beraten die Abgeordneten im hessischen Landtag gleich über mehrere wichtige Gesetzesvorhaben - darunter die Reform des Verfassungsschutzes und den Neuzuschnitt von Wahlkreisen zur Landtagswahl. Beide Novellen könnten womöglich verabschiedet werden. In einer Regierungserklärung am Dienstag will Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) im Parlament in Wiesbaden erläutern, warum er "Hessen auf einem guten Weg der nachhaltigen und gerechten wirtschaftlichen Entwicklung" sieht - so lautet der Titel seiner Rede.

Ebenfalls am Dienstag steht die Neueinteilung von zwei Wahlkreisen auf der Agenda. Nach einer Entscheidung des Staatsgerichtshofs ist der Wahlkreis Frankfurt I im Vergleich zu den übrigen hessischen Wahlkreisen deutlich zu klein. Das Problem soll mit einer neuen Grenze zum Nachbarkreis behoben werden. Die Zeit drängt: Vor der Landtagswahl am 28. Oktober müssen in allen Wahlkreisen die Kandidaten aufgestellt werden, die Sommerferien stehen vor der Tür. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Novelle des Landtagswahlgesetzes kommende Woche verabschiedet wird.

Mehr Diskussionsbedarf gibt es voraussichtlich bei dem Gesetzentwurf zur Neuaufstellung des hessischen Verfassungsschutzes. Hier hatten die Regierungsfraktionen einen ersten Vorschlag nach massiver Kritik nachgebessert und erst vor kurzem vorgestellt. Experten hatten unter anderem bemängelt, dass der Verfassungsschutz zu weitreichende Befugnisse beim Abhören bekommen soll.

Nach dem neuen Entwurf ist der Einsatz der sogenannten Quellen-TKÜ und der Online-Durchsuchung nicht mehr im Verfassungsschutzgesetz, sondern im Polizeigesetz verankert. Als Quellen-TKÜ bezeichnen Sicherheitsexperten eine Telekommunikationsüberwachung von Kanälen, bei denen die Übertragung verschlüsselt ist - etwa Messenger-Dienste auf Smartphones. Bei der Online-Durchsuchung werden Computer mit einer spezielle staatliche Spionage-Software ("Staatstrojaner") verdeckt überwacht.

Für aufgeregte Debatten dürfte auch der Antrag von SPD und FDP für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses des Landtags sorgen. Die Oppositionsfraktionen sehen Mängel in der Vergabepraxis des Innenministeriums für Aufträge des Landes. Konkret geht es um die Anschaffung einer Analysesoftware zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität sowie um Abschlepp-Aufträge der Polizei.

Weitere Gesetzentwürfe der kommenden Plenarwoche drehen sich unter anderem um eine stärkere Förderung bezahlbarer Wohnungen, den Kampf gegen den Pflegenotstand, die Organisation des Rettungsdienstes und ein besseres Wahlrecht von Eltern beim Kitaplatz für ihre Kinder.