Zulagenaffäre: U-Ausschuss befragt Ex-Hochschulrektorin

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Untersuchungsausschuss des Landtags vernimmt eine der zentralen Figuren in der Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg. Ex-Rektorin Claudia Stöckle stellt sich heute in Stuttgart den Fragen der Abgeordneten. Sie hatte nach ihrem Amtsantritt an der Verwaltungshochschule Anfang 2012 die von ihrem Vorgänger vergebenen Zulagen an 17 Professoren als rechtlich problematisch befunden. Ende 2013 hatte sie das Wissenschaftsministerium informiert, dass alle nicht mehr zu beanstanden seien.

Anfang 2015 stellte das Ministerium jedoch fest, dass das nur auf vier Professoren zutraf und nicht auf die anderen 13. Diese 13 Professoren sind jetzt der Beihilfe zur Untreue, der Ex-Rektor und der Ex-Kanzler der Untreue in besonders schwerem Fall angeklagt.

Unabhängig davon geriet die Hochschulleiterin in eine Führungs- und Vertrauenskrise; diese zeigte sich etwa in einer Resolution der Professoren mit scharfer Kritik am Verhalten der Rektorin vom März 2014. Stöckle wurde Anfang 2015 von Hochschulrat und Senat abgewählt. Sie hatte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) scharf angegriffen.

Der Ausschuss soll die Vorgänge rund um die Gewährung von Zulagen klären. Im Fokus stehen auch das Krisenmanagement sowie mögliche Pflichtverletzungen von Wissenschaftsministerin Bauer.