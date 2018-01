Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Fast zwei Jahre nach der Landtagswahl liegen Grüne und CDU in Baden-Württemberg laut einer neuen Umfrage in der Wählergunst gleichauf. Wäre am Sonntag Landtagswahl, kämen die beiden Regierungsparteien auf jeweils 29 Prozent. Damit kann die CDU im Vergleich zur letzten Umfrage vom März 2017 um einen Prozentpunkt zulegen - die Grünen verzeichnen ein Plus von zwei Punkten. Das geht aus einer am Mittwoch in Stuttgart veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der "Stuttgarter Zeitung" hervor.

Die SPD, die derzeit im Bund mit der Union über eine Neuauflage der großen Koalition verhandelt, stürzt im Vergleich zur letzten Umfrage um 8 Punkte ab und kommt jetzt auf 12 Prozent. Sie liegt damit jetzt gleichauf mit der Alternative für Deutschland (AfD). Die FDP erreicht nun 8 Prozent (plus 1 Punkt). Die Linke wäre - im Gegensatz zu heute - mit 6 Prozent im Landtag vertreten (plus 2 Punkte).

Der Streit um eine Reform des Landtagswahlrechts wirkt sich negativ für die CDU aus: Angesichts des Konflikts zwischen CDU-Landeschef Thomas Strobl und CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart haben 67 Prozent der Befragten den Eindruck, dass in der Südwest-CDU nicht klar ist, wer das Sagen hat. 48 Prozent sind der Meinung, dass sich die CDU Baden-Württemberg zu wenig für die Interessen von Frauen einsetzt. Nur 34 Prozent der Baden-Württemberger würden es laut Umfrage begrüßen, wenn die CDU den Regierungschef stellen würde.

Die CDU-Fraktion hatte gegen eine Reform des Wahlrechts votiert, obwohl diese im Koalitionsvertrag mit den Grünen vereinbart ist und obwohl Vize-Regierungschef Strobl vor so einem Votum gewarnt hatte. Die Grünen wollen mit der Wahlrechtsänderung vor allem mehr Frauen in den Landtag bringen. Dort sind sie bislang unterrepräsentiert.

61 Prozent der Befragten äußern sich zufrieden mit der grün-schwarzen Regierung (minus 3 Punkte) - 37 Prozent kommen zu einer kritischen Einschätzung (plus 5 Punkte). "Im Vergleich zur Umfrage vom März 2017 ist der Rückhalt der Landesregierung zwar etwas zurückgegangen, der Vergleich zu anderen Bundesländern zeigt jedoch, dass die Landesregierung hier weiterhin eine Spitzenposition einnimmt", teilten SWR und "Stuttgarter Zeitung" mit. Mit der Regierungsarbeit der Grünen sind dabei 57 Prozent (minus fünf Punkte) zufrieden - mit den Leistungen der CDU unverändert 40 Prozent.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) regiert das Land seit Mai 2016 mit einer grün-schwarzen Koalition. Bei der Landtagswahl im März 2016 waren die Grünen mit mehr als 30 Prozent das erste Mal in ihrer Geschichte stärkste Kraft bei einer Landtagswahl geworden. Die CDU landete damals mit 27 Prozent auf dem zweiten Platz.