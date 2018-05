Verkehrsminister: Straße an Zecheriner Brücke sackt nicht ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat Befürchtungen zerstreut, die Bundesstraße 110 könnte an der Zecheriner Brücke zur Insel Usedom absacken. Aufgrund einer leichten Welligkeit der Fahrbahn dort habe ein Sachverständiger den Baugrund untersucht und Entwarnung gegeben, sagte Pegel am Donnerstag im Landtag. Ein Absacken wie bei der A20 nahe Tribsees drohe nicht. Die B110 verläuft in dem Bereich auf einem mehr als 100 Jahre alten Damm. Das Material darunter - Torf und Mudde - sei durch den Druck in dieser Zeit verdichtet worden, sagte Pegel. Leichte Wellen in der Fahrbahn seien kein Problem und träten an vielen Straßen auf.